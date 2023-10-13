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Дома в Надьхалас, Венгрия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Надьхалас, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надьхалас, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
€117,469
Realting.com
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