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Дома в Надьбайом, Венгрия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Надьбайом, Венгрия
Дом 6 комнат
Надьбайом, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
€ 67,952
Realting.com
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