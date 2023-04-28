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Жильё в Nagyatadi jaras, Венгрия

Надьатад
3
6 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Харомфа, Венгрия
Дом 4 комнаты
Харомфа, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 26,512
Дом 4 комнаты в Лабод, Венгрия
Дом 4 комнаты
Лабод, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 306 м²
€ 106,853
Дом 4 комнаты в Харомфа, Венгрия
Дом 4 комнаты
Харомфа, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м²
€ 26,780
Квартира 1 комната в Надьатад, Венгрия
Квартира 1 комната
Надьатад, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 39,903
Квартира 3 комнаты в Надьатад, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Надьатад, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 42,822
Дом 8 ванных в Надьатад, Венгрия
Дом 8 ванных
Надьатад, Венгрия
8 ванных комнат 580 м² Количество этажей 2
€ 333,274
В Багаде, рядом с городской термальной баней, продается пансионат 580 кв.м., построенный в 2…

Параметры недвижимости в Nagyatadi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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