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Дома в Надьатад, Венгрия

1 объект найдено
Дом 8 ванных в Надьатад, Венгрия
Дом 8 ванных
Надьатад, Венгрия
8 ванных комнат 580 м² Количество этажей 2
€ 333,899
В Багаде, рядом с городской термальной баней, продается пансионат 580 кв.м., построенный в 2…
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