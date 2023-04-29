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Дома в Надудвар, Венгрия

19 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 50,388
Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 17,247
Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 26,268
Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 34,467
Дом 3 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 20,962
Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 20,962
Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 49,088
Дом 3 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 44,842
Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м²
€ 9,287
Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 22,527
Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 44,842
Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 39,535
Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 31,575
Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 55,456
Дом 3 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 60,762
Дом 4 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надудвар, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 58,348
Дом 5 комнат в Надудвар, Венгрия
Дом 5 комнат
Надудвар, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 185 м²
€ 100,802
Дом 4 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надудвар, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 95,495
Дом 2 комнаты в Надудвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 7,934
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