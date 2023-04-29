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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хайду-Бихар
Hajduszoboszloi jaras
Надудвар
Жильё в Надудвар, Венгрия
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20 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 50,388
Квартира 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 71,376
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 17,247
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 26,268
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 34,467
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 20,962
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 20,962
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 49,088
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 44,842
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
€ 9,287
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 22,527
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 44,842
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 39,535
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
€ 31,575
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 55,456
Дом 3 комнаты
Надудвар, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 60,762
Дом 4 комнаты
Надудвар, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 58,348
Дом 5 комнат
Надудвар, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
185 м²
€ 100,802
Дом 4 комнаты
Надудвар, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 95,495
Дом 2 комнаты
Надудвар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 7,934
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