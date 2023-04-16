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Купить дом в Mosonmagyarovari jaras, Венгрия

Мошонмадьяровар
8
Яношшоморья
2
28 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Ашваньраро, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ашваньраро, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 113,710
Дом 3 комнатыв Мошонмадьяровар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мошонмадьяровар, Венгрия
3 Количество комнат 154 м²
€ 151,084
Дом 4 комнатыв Мошонмадьяровар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мошонмадьяровар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 211,782
Дом 4 комнатыв Ашваньраро, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ашваньраро, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 163,806
Дом 5 комнатв Хедьешхалом, Венгрия
Дом 5 комнат
Хедьешхалом, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 132,264
Дом 5 комнатв Ашваньраро, Венгрия
Дом 5 комнат
Ашваньраро, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 117 м²
€ 123,252
Дом 2 комнатыв Ашваньраро, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ашваньраро, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 42,409
Дом 5 комнатв Ашваньраро, Венгрия
Дом 5 комнат
Ашваньраро, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 138 м²
€ 394,938
Дом 2 комнатыв Ашваньраро, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ашваньраро, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 68,650
Дом 3 комнатыв Ашваньраро, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ашваньраро, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 79,253
Дом 2 комнатыв Ашваньраро, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ашваньраро, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 144,457
Дом 2 комнатыв Ашваньраро, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ашваньраро, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 60,964
Дом 1 ваннаяв Dunasziget, Венгрия
Дом 1 ванная
Dunasziget, Венгрия
1 ванных комнат 97 м² Количество этажей 1
€ 79,484
Новое строительство на Дунасигетене!Идеально расположенный дом площадью 97,36м2 с гостиной с…
Дом 2 ванныхв Ашваньраро, Венгрия
Дом 2 ванных
Ашваньраро, Венгрия
2 ванных комнат 110 м² Количество этажей 1
€ 78,774
ПРОДАЖА Недавно построенный семейный дом на минеральном ракеИдеально расположенный дом площа…
Дом 2 ванныхв Мошонмадьяровар, Венгрия
Дом 2 ванных
Мошонмадьяровар, Венгрия
2 ванных комнат 119 м² Количество этажей 2
€ 141,275
On Mosonmagyaróvár in an exurban zone modern modern one 2 level family houses salesman!
Дом 8 ванныхв Яношшоморья, Венгрия
Дом 8 ванных
Яношшоморья, Венгрия
8 ванных комнат 430 м² Количество этажей 2
€ 1,102,916
В Яношоморе, рядом с австрийской границей, продается замок, построенный в стиле барокко, кот…
Дом 1 ваннаяв Мошонмадьяровар, Венгрия
Дом 1 ванная
Мошонмадьяровар, Венгрия
1 ванных комнат 92 м² Количество этажей 1
€ 102,100
На роще Mosonmagyaróvár в домашнем парке 3 комнатных 76 нм семейных домов
Дом 1 ваннаяв Мошонмадьяровар, Венгрия
Дом 1 ванная
Мошонмадьяровар, Венгрия
1 ванных комнат 98 м² Количество этажей 1
€ 83,754
Downtown 98 nm ones 3 room family houses
Дом 1 ваннаяв Kimle, Венгрия
Дом 1 ванная
Kimle, Венгрия
1 ванных комнат 150 м² Количество этажей 1
€ 95,888
Я предлагаю это для продажи на Кимле, который можно найти в островной аллее на 1027 нм участ…
Дом 1 ваннаяв Мошонмадьяровар, Венгрия
Дом 1 ванная
Мошонмадьяровар, Венгрия
1 ванных комнат 92 м² Количество этажей 1
€ 99,875
Квази на расстоянии вытянутой руки из-за австрийской границы и Mosonmagyaróvár, 2 независимы…
Дом 1 ваннаяв Мошонмадьяровар, Венгрия
Дом 1 ванная
Мошонмадьяровар, Венгрия
1 ванных комнат 91 м² Количество этажей 1
€ 102,100
2 самостоятельных семейных дома строятся на тихой экзурбанной части Мосонмагяровара, площадь…
Дом 1 ваннаяв Level, Венгрия
Дом 1 ванная
Level, Венгрия
1 ванных комнат 98 м² Количество этажей 1
€ 86,529
* * * * * * * * COOL LEHETÓSÉG! * * * * * * * Письмо в приходской коммивояжер это 96 M2 сам…
Домв Kimle, Венгрия
Дом
Kimle, Венгрия
181 м² Количество этажей 1
€ 82,303
Семейный дом, вы ресторан пиццерия. 80% -о можно развивать недвижимость в любой еще из-за е…
Коттеджв Халаси, Венгрия
Коттедж
Халаси, Венгрия
650 м² Количество этажей 3
€ 225,131
Ресторан общей площадью 650 нм продается недалеко от Mosonmagyaróvár, на островной аллее, ую…
Дом 1 ваннаяв Мошонмадьяровар, Венгрия
Дом 1 ванная
Мошонмадьяровар, Венгрия
1 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 99,875
3 комнаты + гостиная + магазин на всех из них на 1 месте! Делайте покупки на улице. 2-ур…
Домв Яношшоморья, Венгрия
Дом
Яношшоморья, Венгрия
3 000 м² Количество этажей 1
€ 539,372
С границы с Австрией 11,5 гектара сельскохозяйственных недвижимых продавцов. Голова и здание…
Домв Varbalog, Венгрия
Дом
Varbalog, Венгрия
200 м² Количество этажей 1
€ 233,562
Это ресторан для продажи недалеко от австрийской границы! Гостевое пространство, состоящее …
Дом 1 ваннаяв Level, Венгрия
Дом 1 ванная
Level, Венгрия
1 ванных комнат 98 м² Количество этажей 1
€ 82,080
******** ОХЛАЖДАЮТ LEHETŐSÉG! ******** Письмо в волостной продавец он 96 M2 családiház.480 …

Параметры недвижимости в Mosonmagyarovari jaras, Венгрия

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