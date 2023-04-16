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Купить коттедж в Mosonmagyarovari jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Коттеджв Халаси, Венгрия
Коттедж
Халаси, Венгрия
650 м² Количество этажей 3
€ 225,131
Ресторан общей площадью 650 нм продается недалеко от Mosonmagyaróvár, на островной аллее, ую…

Параметры недвижимости в Mosonmagyarovari jaras, Венгрия

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