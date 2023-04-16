Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Дьёр-Мошон-Шопрон
Mosonmagyarovari jaras
Купить недвижимость в Mosonmagyarovari jaras, Венгрия
Мошонмадьяровар
11
Яношшоморья
2
Очистить
31 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 3 комнаты
Ашваньраро, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 113,710
Дом 3 комнаты
Мошонмадьяровар, Венгрия
3 Количество комнат
154 м²
€ 151,084
Дом 4 комнаты
Мошонмадьяровар, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
€ 211,782
Дом 4 комнаты
Ашваньраро, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 163,806
Дом 5 комнат
Хедьешхалом, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 132,264
Дом 5 комнат
Ашваньраро, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
117 м²
€ 123,252
Квартира 2 комнаты
Мошонмадьяровар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 67,060
Дом 2 комнаты
Ашваньраро, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 42,409
Дом 5 комнат
Ашваньраро, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
138 м²
€ 394,938
Дом 2 комнаты
Ашваньраро, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 68,650
Дом 3 комнаты
Ашваньраро, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
€ 79,253
Дом 2 комнаты
Ашваньраро, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 144,457
Квартира 2 комнаты
Мошонмадьяровар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 91,419
Дом 2 комнаты
Ашваньраро, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 60,964
Дом 1 ванная
Dunasziget, Венгрия
1 ванных комнат
97 м²
Количество этажей 1
€ 79,484
Новое строительство на Дунасигетене!Идеально расположенный дом площадью 97,36м2 с гостиной с…
Дом 2 ванных
Ашваньраро, Венгрия
2 ванных комнат
110 м²
Количество этажей 1
€ 78,774
ПРОДАЖА Недавно построенный семейный дом на минеральном ракеИдеально расположенный дом площа…
Дом 2 ванных
Мошонмадьяровар, Венгрия
2 ванных комнат
119 м²
Количество этажей 2
€ 141,275
On Mosonmagyaróvár in an exurban zone modern modern one 2 level family houses salesman!
Дом 8 ванных
Яношшоморья, Венгрия
8 ванных комнат
430 м²
Количество этажей 2
€ 1,102,916
В Яношоморе, рядом с австрийской границей, продается замок, построенный в стиле барокко, кот…
Квартира 1 ванная
Мошонмадьяровар, Венгрия
1 ванных комнат
80 м²
€ 80,078
Здесь все заново!!! На Mosonmagyaróvár, в центр города коммивояжер был построен на пешеходн…
Дом 1 ванная
Мошонмадьяровар, Венгрия
1 ванных комнат
92 м²
Количество этажей 1
€ 102,100
На роще Mosonmagyaróvár в домашнем парке 3 комнатных 76 нм семейных домов
Дом 1 ванная
Мошонмадьяровар, Венгрия
1 ванных комнат
98 м²
Количество этажей 1
€ 83,754
Downtown 98 nm ones 3 room family houses
Дом 1 ванная
Kimle, Венгрия
1 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 1
€ 95,888
Я предлагаю это для продажи на Кимле, который можно найти в островной аллее на 1027 нм участ…
Дом 1 ванная
Мошонмадьяровар, Венгрия
1 ванных комнат
92 м²
Количество этажей 1
€ 99,875
Квази на расстоянии вытянутой руки из-за австрийской границы и Mosonmagyaróvár, 2 независимы…
Дом 1 ванная
Мошонмадьяровар, Венгрия
1 ванных комнат
91 м²
Количество этажей 1
€ 102,100
2 самостоятельных семейных дома строятся на тихой экзурбанной части Мосонмагяровара, площадь…
Дом 1 ванная
Level, Венгрия
1 ванных комнат
98 м²
Количество этажей 1
€ 86,529
* * * * * * * * COOL LEHETÓSÉG! * * * * * * * Письмо в приходской коммивояжер это 96 M2 сам…
Дом
Kimle, Венгрия
181 м²
Количество этажей 1
€ 82,303
Семейный дом, вы ресторан пиццерия. 80% -о можно развивать недвижимость в любой еще из-за е…
Коттедж
Халаси, Венгрия
650 м²
Количество этажей 3
€ 225,131
Ресторан общей площадью 650 нм продается недалеко от Mosonmagyaróvár, на островной аллее, ую…
Дом 1 ванная
Мошонмадьяровар, Венгрия
1 ванных комнат
250 м²
Количество этажей 2
€ 99,875
3 комнаты + гостиная + магазин на всех из них на 1 месте! Делайте покупки на улице. 2-ур…
Дом
Яношшоморья, Венгрия
3 000 м²
Количество этажей 1
€ 539,372
С границы с Австрией 11,5 гектара сельскохозяйственных недвижимых продавцов. Голова и здание…
Дом
Varbalog, Венгрия
200 м²
Количество этажей 1
€ 233,562
Это ресторан для продажи недалеко от австрийской границы! Гостевое пространство, состоящее …
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Mosonmagyarovari jaras, Венгрия
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты