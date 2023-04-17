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Купить дом в Мошонмадьяровар, Венгрия

8 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Мошонмадьяровар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мошонмадьяровар, Венгрия
3 Количество комнат 154 м²
€ 152,643
Дом 4 комнатыв Мошонмадьяровар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мошонмадьяровар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 213,968
Дом 2 ванныхв Мошонмадьяровар, Венгрия
Дом 2 ванных
Мошонмадьяровар, Венгрия
2 ванных комнат 119 м² Количество этажей 2
€ 142,805
On Mosonmagyaróvár in an exurban zone modern modern one 2 level family houses salesman!
Дом 1 ваннаяв Мошонмадьяровар, Венгрия
Дом 1 ванная
Мошонмадьяровар, Венгрия
1 ванных комнат 92 м² Количество этажей 1
€ 103,205
На роще Mosonmagyaróvár в домашнем парке 3 комнатных 76 нм семейных домов
Дом 1 ваннаяв Мошонмадьяровар, Венгрия
Дом 1 ванная
Мошонмадьяровар, Венгрия
1 ванных комнат 98 м² Количество этажей 1
€ 84,661
Downtown 98 nm ones 3 room family houses
Дом 1 ваннаяв Мошонмадьяровар, Венгрия
Дом 1 ванная
Мошонмадьяровар, Венгрия
1 ванных комнат 92 м² Количество этажей 1
€ 100,957
Квази на расстоянии вытянутой руки из-за австрийской границы и Mosonmagyaróvár, 2 независимы…
Дом 1 ваннаяв Мошонмадьяровар, Венгрия
Дом 1 ванная
Мошонмадьяровар, Венгрия
1 ванных комнат 91 м² Количество этажей 1
€ 103,205
2 самостоятельных семейных дома строятся на тихой экзурбанной части Мосонмагяровара, площадь…
Дом 1 ваннаяв Мошонмадьяровар, Венгрия
Дом 1 ванная
Мошонмадьяровар, Венгрия
1 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 100,957
3 комнаты + гостиная + магазин на всех из них на 1 месте! Делайте покупки на улице. 2-ур…
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