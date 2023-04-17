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Венгрия
Задунайский край
медье Дьёр-Мошон-Шопрон
Mosonmagyarovari jaras
Мошонмадьяровар
Купить недвижимость в Мошонмадьяровар, Венгрия
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11 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Мошонмадьяровар, Венгрия
3 Количество комнат
154 м²
€ 152,643
Дом 4 комнаты
Мошонмадьяровар, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
€ 213,968
Квартира 2 комнаты
Мошонмадьяровар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 67,752
Квартира 2 комнаты
Мошонмадьяровар, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 92,363
Дом 2 ванных
Мошонмадьяровар, Венгрия
2 ванных комнат
119 м²
Количество этажей 2
€ 142,805
On Mosonmagyaróvár in an exurban zone modern modern one 2 level family houses salesman!
Квартира 1 ванная
Мошонмадьяровар, Венгрия
1 ванных комнат
80 м²
€ 80,945
Здесь все заново!!! На Mosonmagyaróvár, в центр города коммивояжер был построен на пешеходн…
Дом 1 ванная
Мошонмадьяровар, Венгрия
1 ванных комнат
92 м²
Количество этажей 1
€ 103,205
На роще Mosonmagyaróvár в домашнем парке 3 комнатных 76 нм семейных домов
Дом 1 ванная
Мошонмадьяровар, Венгрия
1 ванных комнат
98 м²
Количество этажей 1
€ 84,661
Downtown 98 nm ones 3 room family houses
Дом 1 ванная
Мошонмадьяровар, Венгрия
1 ванных комнат
92 м²
Количество этажей 1
€ 100,957
Квази на расстоянии вытянутой руки из-за австрийской границы и Mosonmagyaróvár, 2 независимы…
Дом 1 ванная
Мошонмадьяровар, Венгрия
1 ванных комнат
91 м²
Количество этажей 1
€ 103,205
2 самостоятельных семейных дома строятся на тихой экзурбанной части Мосонмагяровара, площадь…
Дом 1 ванная
Мошонмадьяровар, Венгрия
1 ванных комнат
250 м²
Количество этажей 2
€ 100,957
3 комнаты + гостиная + магазин на всех из них на 1 месте! Делайте покупки на улице. 2-ур…
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