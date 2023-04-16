Купить дом в Mori jaras, Венгрия

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Венгрия
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Mori jaras
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25 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Мор, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 124,843
Дом 6 комнат
Fehervarcsurgo, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
106 м²
€ 105,758
Дом 2 комнаты
Fehervarcsurgo, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
€ 50,096
Дом 3 комнаты
Isztimer, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
€ 46,385
Дом 1 комната
Kincsesbanya, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 64,939
Дом 3 комнаты
Fehervarcsurgo, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
114 м²
€ 120,602
Дом 3 комнаты
Баконьчернье, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
350 м²
€ 132,529
Дом 3 комнаты
Fehervarcsurgo, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 105,758
Дом 1 комната
Kincsesbanya, Венгрия
1 Количество комнат
22 м²
€ 25,181
Дом 4 комнаты
Пуставам, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 500,961
Дом 3 комнаты
Kincsesbanya, Венгрия
3 Количество комнат
46 м²
€ 25,976
Дом 2 комнаты
Баконьчернье, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 60,964
Дом 2 комнаты
Kincsesbanya, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 52,482
Дом 4 комнаты
Isztimer, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 68,650
Дом 2 комнаты
Баконьчернье, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 58,048
Дом 3 комнаты
Kincsesbanya, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 132,264
Дом 4 комнаты
Баконьчернье, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
125 м²
€ 76,602
Дом 2 комнаты
Fehervarcsurgo, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 47,446
Дом 2 ванных
Мор, Венгрия
2 ванных комнат
146 м²
Количество этажей 2
€ 88,076
On the exurban part of Mór, to a main road, a brick selling close to an industrial park, in …
Дом 1 ванная
Мор, Венгрия
1 ванных комнат
58 м²
Количество этажей 1
€ 82,779
Дом 3 ванных
Бодайк, Венгрия
3 ванных комнат
198 м²
Количество этажей 2
€ 77,039
Дом 1 ванная
Мор, Венгрия
1 ванных комнат
95 м²
Количество этажей 1
€ 81,639
On Mór 3 rooms day guy light construction family house, with garage salesman! Into the house…
Дом 2 ванных
Бодайк, Венгрия
2 ванных комнат
201 м²
Количество этажей 2
€ 119,769
Bodajk 3 номер день парень продает в своем центре, кухня столовая изолированный дом семьи. С…
Дом 1 ванная
Isztimer, Венгрия
1 ванных комнат
120 м²
Количество этажей 2
€ 95,372
В Истимер-Седьмой коттедж на продажу 2000м2, тихий, лесной, 120м2, отличный, двухэтажный охо…
Дом 2 ванных
Fehervarcsurgo, Венгрия
2 ванных комнат
130 м²
Количество этажей 1
€ 88,496
Он хочет спокойствия в сельской местности недалеко от города? Это дает возможность для этого…
Параметры недвижимости в Mori jaras, Венгрия
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