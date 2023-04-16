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Купить квартиру в Mori jaras, Венгрия

Мор
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3 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Kincsesbanya, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kincsesbanya, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 92,744
Квартира 1 комнатав Fehervarcsurgo, Венгрия
Квартира 1 комната
Fehervarcsurgo, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 67,590
Квартира 1 ваннаяв Мор, Венгрия
Квартира 1 ванная
Мор, Венгрия
1 ванных комнат 58 м²
€ 82,779

Параметры недвижимости в Mori jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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