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Купить недвижимость в Mori jaras, Венгрия

Мор
5
Бодайк
2
28 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Мор, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мор, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 124,843
Дом 6 комнатв Fehervarcsurgo, Венгрия
Дом 6 комнат
Fehervarcsurgo, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 106 м²
€ 105,758
Дом 2 комнатыв Fehervarcsurgo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Fehervarcsurgo, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 50,096
Дом 3 комнатыв Isztimer, Венгрия
Дом 3 комнаты
Isztimer, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 46,385
Дом 1 комнатав Kincsesbanya, Венгрия
Дом 1 комната
Kincsesbanya, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 64,939
Дом 3 комнатыв Fehervarcsurgo, Венгрия
Дом 3 комнаты
Fehervarcsurgo, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 114 м²
€ 120,602
Дом 3 комнатыв Баконьчернье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Баконьчернье, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 350 м²
€ 132,529
Дом 3 комнатыв Fehervarcsurgo, Венгрия
Дом 3 комнаты
Fehervarcsurgo, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 105,758
Квартира 3 комнатыв Kincsesbanya, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kincsesbanya, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 92,744
Дом 1 комнатав Kincsesbanya, Венгрия
Дом 1 комната
Kincsesbanya, Венгрия
1 Количество комнат 22 м²
€ 25,181
Квартира 1 комнатав Fehervarcsurgo, Венгрия
Квартира 1 комната
Fehervarcsurgo, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 67,590
Дом 4 комнатыв Пуставам, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пуставам, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 500,961
Дом 3 комнатыв Kincsesbanya, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kincsesbanya, Венгрия
3 Количество комнат 46 м²
€ 25,976
Дом 2 комнатыв Баконьчернье, Венгрия
Дом 2 комнаты
Баконьчернье, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 60,964
Дом 2 комнатыв Kincsesbanya, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kincsesbanya, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 52,482
Дом 4 комнатыв Isztimer, Венгрия
Дом 4 комнаты
Isztimer, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 68,650
Дом 2 комнатыв Баконьчернье, Венгрия
Дом 2 комнаты
Баконьчернье, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 58,048
Дом 3 комнатыв Kincsesbanya, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kincsesbanya, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 132,264
Дом 4 комнатыв Баконьчернье, Венгрия
Дом 4 комнаты
Баконьчернье, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 125 м²
€ 76,602
Дом 2 комнатыв Fehervarcsurgo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Fehervarcsurgo, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 47,446
Дом 2 ванныхв Мор, Венгрия
Дом 2 ванных
Мор, Венгрия
2 ванных комнат 146 м² Количество этажей 2
€ 88,076
On the exurban part of Mór, to a main road, a brick selling close to an industrial park, in …
Дом 1 ваннаяв Мор, Венгрия
Дом 1 ванная
Мор, Венгрия
1 ванных комнат 58 м² Количество этажей 1
€ 82,779
Квартира 1 ваннаяв Мор, Венгрия
Квартира 1 ванная
Мор, Венгрия
1 ванных комнат 58 м²
€ 82,779
Дом 3 ванныхв Бодайк, Венгрия
Дом 3 ванных
Бодайк, Венгрия
3 ванных комнат 198 м² Количество этажей 2
€ 77,039
Дом 1 ваннаяв Мор, Венгрия
Дом 1 ванная
Мор, Венгрия
1 ванных комнат 95 м² Количество этажей 1
€ 81,639
On Mór 3 rooms day guy light construction family house, with garage salesman! Into the house…
Дом 2 ванныхв Бодайк, Венгрия
Дом 2 ванных
Бодайк, Венгрия
2 ванных комнат 201 м² Количество этажей 2
€ 119,769
Bodajk 3 номер день парень продает в своем центре, кухня столовая изолированный дом семьи. С…
Дом 1 ваннаяв Isztimer, Венгрия
Дом 1 ванная
Isztimer, Венгрия
1 ванных комнат 120 м² Количество этажей 2
€ 95,372
В Истимер-Седьмой коттедж на продажу 2000м2, тихий, лесной, 120м2, отличный, двухэтажный охо…
Дом 2 ванныхв Fehervarcsurgo, Венгрия
Дом 2 ванных
Fehervarcsurgo, Венгрия
2 ванных комнат 130 м² Количество этажей 1
€ 88,496
Он хочет спокойствия в сельской местности недалеко от города? Это дает возможность для этого…

Параметры недвижимости в Mori jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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