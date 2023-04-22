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Коттеджи в Morahalmi jaras, Венгрия

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 1 ванная в Ружа, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Ружа, Венгрия
1 ванных комнат 35 м² Количество этажей 1
€ 163,835
Szeged окрестности Ruzsa в boondocks продавец да экономика в зависимости от 14 га площади, у…
Коттедж 4 ванных в Ружа, Венгрия
Коттедж 4 ванных
Ружа, Венгрия
4 ванных комнат 290 м² Количество этажей 2
€ 113,547
ОТКРЫВАЯ БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ - СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ИНСТ…

Параметры недвижимости в Morahalmi jaras, Венгрия

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