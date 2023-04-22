Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Чонград-Чанад
  5. Morahalmi jaras

Жильё в Morahalmi jaras, Венгрия

4 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Жомбо, Венгрия
Дом 2 комнаты
Жомбо, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 52,430
Дом 8 комнат в Заканьсек, Венгрия
Дом 8 комнат
Заканьсек, Венгрия
8 Количество комнат 4 ванных комнат 435 м²
€ 700,000
Recreation park with family house and guest house for sale! Dear Inquirer! 1.5 km from Zák…
Коттедж 1 ванная в Ружа, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Ружа, Венгрия
1 ванных комнат 35 м² Количество этажей 1
€ 163,835
Szeged окрестности Ruzsa в boondocks продавец да экономика в зависимости от 14 га площади, у…
Коттедж 4 ванных в Ружа, Венгрия
Коттедж 4 ванных
Ружа, Венгрия
4 ванных комнат 290 м² Количество этажей 2
€ 113,547
ОТКРЫВАЯ БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ - СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ИНСТ…

Параметры недвижимости в Morahalmi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти