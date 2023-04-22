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Жильё в Мор, Венгрия

5 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Мор, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мор, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 124,094
Дом 2 ванных в Мор, Венгрия
Дом 2 ванных
Мор, Венгрия
2 ванных комнат 146 м² Количество этажей 2
€ 88,132
On the exurban part of Mór, to a main road, a brick selling close to an industrial park, in …
Дом 1 ванная в Мор, Венгрия
Дом 1 ванная
Мор, Венгрия
1 ванных комнат 58 м² Количество этажей 1
€ 82,831
Квартира 1 ванная в Мор, Венгрия
Квартира 1 ванная
Мор, Венгрия
1 ванных комнат 58 м²
€ 82,831
Дом 1 ванная в Мор, Венгрия
Дом 1 ванная
Мор, Венгрия
1 ванных комнат 95 м² Количество этажей 1
€ 81,690
On Mór 3 rooms day guy light construction family house, with garage salesman! Into the house…
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