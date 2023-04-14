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  5. Monori jaras

Купить недвижимость в Monori jaras, Венгрия

Дьёмрё
92
Монор
46
Пилиш
18
188 объектов найдено
Дом 1 комнатав Монор, Венгрия
Дом 1 комната
Монор, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м²
€ 63,930
Дом 3 комнатыв Монор, Венгрия
Дом 3 комнаты
Монор, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 93 м²
€ 157,551
Дом 6 комнатв Монор, Венгрия
Дом 6 комнат
Монор, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 253,847
Дом 1 комнатав Дьёмрё, Венгрия
Дом 1 комната
Дьёмрё, Венгрия
1 Количество комнат 90 м²
€ 58,580
Дом 4 комнатыв Дьёмрё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 162 м²
€ 345,060
Дом 8 комнатв Монор, Венгрия
Дом 8 комнат
Монор, Венгрия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 176 м²
€ 253,847
Дом 5 комнатв Монор, Венгрия
Дом 5 комнат
Монор, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 137 м²
€ 174,403
Дом 5 комнатв Монор, Венгрия
Дом 5 комнат
Монор, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м²
€ 291,563
Дом 1 комнатав Монор, Венгрия
Дом 1 комната
Монор, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м²
€ 63,930
Дом 4 комнатыв Дьёмрё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 260 м²
€ 213,723
Дом 3 комнатыв Пилиш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилиш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 117,428
Дом 3 комнатыв Дьёмрё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 144,417
Квартира 3 комнатыв Дьёмрё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 157,551
Дом 4 комнатыв Дьёмрё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м²
€ 227,098
Дом 2 комнатыв Чевхараст, Венгрия
Дом 2 комнаты
Чевхараст, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 67 м²
€ 88,004
Дом 4 комнатыв Дьёмрё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 255,452
Дом 4 комнатыв Дьёмрё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 255,452
Дом 4 комнатыв Надьредьхаза, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надьредьхаза, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 129 м²
€ 111,810
Дом 4 комнатыв Монор, Венгрия
Дом 4 комнаты
Монор, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 108,333
Дом 3 комнатыв Дьёмрё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 122,777
Квартира 3 комнатыв Дьёмрё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 168,250
Дом 2 комнатыв Дьёмрё, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 97,500
Дом 4 комнатыв Дьёмрё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 88,245
Дом 3 комнатыв Пилиш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилиш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 208,641
Квартира 3 комнатыв Дьёмрё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м²
€ 152,201
Дом 4 комнатыв Дьёмрё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьёмрё, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 122,777
Дом 4 комнатыв Надьредьхаза, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надьредьхаза, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 120,370
Дом 3 комнатыв Пилиш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилиш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 113 м²
€ 120,370
Дом 3 комнатыв Пилиш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пилиш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 53,230
Квартира 8 комнатв Дьёмрё, Венгрия
Квартира 8 комнат
Дьёмрё, Венгрия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 147 м²
€ 160,226

Параметры недвижимости в Monori jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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