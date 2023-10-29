ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Венгрия
Монор
Бунгало
Бунгало в Монор, Венгрия
Бунгало
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 ванная с парковкой, новое здание, с transformable rooms
Pecsi jaras, Венгрия
1
63 м²
2
ПОДГОТОВЛЕНО!В центре Печ продается НОВАЯ СТРОКА, ЕЖЕДНЕВНАЯ СИСТЕМА, 2-й этаж, 63 м2, лоджи…
€87,264
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
49 м²
€117,201
Рекомендовать
Дом 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
2
115 м²
2
А XIII. В районе, в тихом, спокойном районе города-сада, в 10 минутах ходьбы от Дунайской пл…
€255,599
Рекомендовать
Дом 1 комната
Эдьек, Венгрия
1
270 м²
€38,815
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
2
40 м²
€12,765
Рекомендовать
Квартира 1 ванная с парковкой, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Будапешт, Венгрия
1
68 м²
Двухэтажные, автономные, 4 комнатные квартиры в современном торговце зданиями. Для идеально…
€137,460
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Будапешт, Венгрия
5
2
93 м²
Предлагаем вашему вниманию впечатляющую просторную квартиру с большой площадью недалеко от В…
€229,244
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Loevopetri, Венгрия
2
1
60 м²
€5,210
Рекомендовать
Дом 2 ванных с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Монор, Венгрия
2
141 м²
2
For sale in Monoron, in a quiet garden city environment, a 141 m2 6 room TEHERMENTES MOVABLE…
€114,780
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Будапешт, Венгрия
1
1
37 м²
€116,967
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Надьхаршань, Венгрия
5
2
187 м²
€156,042
Рекомендовать
Дом
Венгрия
134 м²
€0
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL