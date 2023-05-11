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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Баранья
Мохачский яраш
Жильё в Мохачский яраш, Венгрия
Мохач
39
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58 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Мохач, Венгрия
4
1
100 м²
€ 47,607
Квартира 3 комнаты
Мохач, Венгрия
3
1
60 м²
€ 70,058
Квартира 1 комната
Мохач, Венгрия
1
1
48 м²
€ 110,902
Квартира 1 комната
Мохач, Венгрия
1
1
42 м²
€ 9,467
Дом 4 комнаты
Мохач, Венгрия
4
1
94 м²
€ 50,041
Дом 3 комнаты
Себень, Венгрия
3
1
87 м²
€ 20,287
Дом 2 комнаты
Goercsoenydoboka, Венгрия
2
1
100 м²
€ 50,041
Квартира 2 комнаты
Мохач, Венгрия
2
1
77 м²
€ 24,074
Дом 2 комнаты
Мохач, Венгрия
2
2
230 м²
€ 221,940
Дом 4 комнаты
Бар, Венгрия
4
1
104 м²
€ 87,910
Квартира 3 комнаты
Мохач, Венгрия
3
1
58 м²
€ 50,041
Квартира 2 комнаты
Мохач, Венгрия
2
1
57 м²
€ 80,877
Дом 5 комнат
Липпо, Венгрия
5
2
230 м²
€ 57,345
Квартира 2 комнаты
Мохач, Венгрия
2
1
45 м²
€ 53,828
Дом 3 комнаты
Веменд, Венгрия
3
1
200 м²
€ 40,574
Дом 3 комнаты
Мохач, Венгрия
3
1
150 м²
€ 56,533
Дом 4 комнаты
Веменд, Венгрия
4
1
120 м²
€ 54,099
Дом 4 комнаты
Мохач, Венгрия
4
1
220 м²
€ 193,403
Квартира 2 комнаты
Мохач, Венгрия
2
1
59 м²
€ 41,926
Дом 6 комнат
Мохач, Венгрия
6
1
110 м²
€ 53,828
Дом 4 комнаты
Goercsoenydoboka, Венгрия
4
1
98 м²
€ 53,828
Дом 4 комнаты
Goercsoenydoboka, Венгрия
4
2
140 м²
€ 24,885
Квартира 3 комнаты
Мохач, Венгрия
3
1
69 м²
€ 43,008
Квартира 2 комнаты
Мохач, Венгрия
2
1
51 м²
€ 41,926
Квартира 4 комнаты
Мохач, Венгрия
4
1
91 м²
€ 124,156
Квартира 3 комнаты
Мохач, Венгрия
3
1
87 м²
€ 106,845
Квартира 2 комнаты
Мохач, Венгрия
2
84 м²
€ 91,697
Дом 2 комнаты
Мохач, Венгрия
2
1
70 м²
€ 79,796
Дом 5 комнат
Липпо, Венгрия
5
2
115 м²
€ 94,402
Дом 5 комнат
Goercsoenydoboka, Венгрия
5
2
120 м²
€ 102,787
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Параметры недвижимости в Мохачский яраш, Венгрия
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