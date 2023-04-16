Купить дом в Мохач, Венгрия

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Венгрия
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20 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Мохач, Венгрия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
230 м²
€ 218,776
Дом 3 комнаты
Мохач, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 55,403
Дом 4 комнаты
Мохач, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
220 м²
€ 217,371
Дом 6 комнат
Мохач, Венгрия
6 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 52,752
Дом 2 комнаты
Мохач, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 78,201
Дом 3 комнаты
Мохач, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
79 м²
€ 70,248
Дом 2 комнаты
Мохач, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 23,063
Дом 6 комнат
Мохач, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
144 м²
€ 103,119
Дом 3 комнаты
Мохач, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 78,201
Дом 4 комнаты
Мохач, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 53,017
Дом 3 комнаты
Мохач, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
€ 54,316
Дом 3 комнаты
Мохач, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
€ 54,343
Дом 3 комнаты
Мохач, Венгрия
3 Количество комнат
23 м²
€ 7,422
Дом 3 комнаты
Мохач, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
118 м²
€ 37,642
Дом 4 комнаты
Мохач, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
96 м²
€ 42,944
Дом 2 ванных
Мохач, Венгрия
2 ванных комнат
170 м²
Количество этажей 2
€ 74,089
Двухэтажный семейный дом на берегу Дуная был полностью отремонтирован в 2015 году в Мохачоне…
Дом 2 ванных
Мохач, Венгрия
2 ванных комнат
215 м²
Количество этажей 2
€ 99,884
Печенье, печенье, для мамы, папочка, как семейное предприятие? Безопасная жизнь свой собстве…
Дом 1 ванная
Мохач, Венгрия
1 ванных комнат
87 м²
Количество этажей 1
€ 84,535
Для инвестиций отличалась прямая водная сторона один 3300 нм площади - который даже четыре у…
Дом 2 ванных
Мохач, Венгрия
2 ванных комнат
180 м²
Количество этажей 2
€ 166,845
В центре Мохача, в тихом, но в центре, семейный дом площадью 180 кв.м на 1000 кв.м, на благо…
Дом 2 ванных
Мохач, Венгрия
2 ванных комнат
180 м²
Количество этажей 2
€ 94,545
На Mohács от главной площади на пару минут продается внутри 2 уровня, современные, konyha-ét…
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