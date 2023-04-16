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Купить дом в Мохач, Венгрия

20 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Мохач, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мохач, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м²
€ 218,776
Дом 3 комнатыв Мохач, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мохач, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 55,403
Дом 4 комнатыв Мохач, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мохач, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 220 м²
€ 217,371
Дом 6 комнатв Мохач, Венгрия
Дом 6 комнат
Мохач, Венгрия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 52,752
Дом 2 комнатыв Мохач, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мохач, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 78,201
Дом 3 комнатыв Мохач, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мохач, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 79 м²
€ 70,248
Дом 2 комнатыв Мохач, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мохач, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 23,063
Дом 6 комнатв Мохач, Венгрия
Дом 6 комнат
Мохач, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 144 м²
€ 103,119
Дом 3 комнатыв Мохач, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мохач, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 78,201
Дом 4 комнатыв Мохач, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мохач, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 53,017
Дом 3 комнатыв Мохач, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мохач, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 54,316
Дом 3 комнатыв Мохач, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мохач, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 54,343
Дом 3 комнатыв Мохач, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мохач, Венгрия
3 Количество комнат 23 м²
€ 7,422
Дом 3 комнатыв Мохач, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мохач, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 118 м²
€ 37,642
Дом 4 комнатыв Мохач, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мохач, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м²
€ 42,944
Дом 2 ванныхв Мохач, Венгрия
Дом 2 ванных
Мохач, Венгрия
2 ванных комнат 170 м² Количество этажей 2
€ 74,089
Двухэтажный семейный дом на берегу Дуная был полностью отремонтирован в 2015 году в Мохачоне…
Дом 2 ванныхв Мохач, Венгрия
Дом 2 ванных
Мохач, Венгрия
2 ванных комнат 215 м² Количество этажей 2
€ 99,884
Печенье, печенье, для мамы, папочка, как семейное предприятие? Безопасная жизнь свой собстве…
Дом 1 ваннаяв Мохач, Венгрия
Дом 1 ванная
Мохач, Венгрия
1 ванных комнат 87 м² Количество этажей 1
€ 84,535
Для инвестиций отличалась прямая водная сторона один 3300 нм площади - который даже четыре у…
Дом 2 ванныхв Мохач, Венгрия
Дом 2 ванных
Мохач, Венгрия
2 ванных комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 166,845
В центре Мохача, в тихом, но в центре, семейный дом площадью 180 кв.м на 1000 кв.м, на благо…
Дом 2 ванныхв Мохач, Венгрия
Дом 2 ванных
Мохач, Венгрия
2 ванных комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 94,545
На Mohács от главной площади на пару минут продается внутри 2 уровня, современные, konyha-ét…
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