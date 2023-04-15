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Купить дом в Miskolci jaras, Венгрия

Мишкольц
30
Онга
6
Емёд
2
45 объектов найдено
Дом 1 комнатав Майи, Венгрия
Дом 1 комната
Майи, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 52,747
Дом 5 комнатв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 274 м²
€ 158,770
Дом 7 комнатв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 450 м²
€ 331,324
Дом 7 комнатв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 241 м²
€ 119,011
Дом 3 комнатыв Онга, Венгрия
Дом 3 комнаты
Онга, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 52,747
Дом 4 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 215 м²
€ 371,082
Дом 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 95,156
Дом 6 комнатв Онга, Венгрия
Дом 6 комнат
Онга, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 211 м²
€ 158,770
Дом 6 комнатв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 158 м²
€ 172,023
Дом 6 комнатв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 262 м²
€ 156,385
Дом 6 комнатв Онга, Венгрия
Дом 6 комнат
Онга, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 151 м²
€ 172,288
Дом 6 комнатв Онга, Венгрия
Дом 6 комнат
Онга, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 165 м²
€ 209,396
Дом 6 комнатв Онга, Венгрия
Дом 6 комнат
Онга, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м²
€ 209,396
Дом 5 комнатв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 158 м²
€ 206,746
Дом 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 79,253
Дом 6 комнатв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 260 м²
€ 238,288
Дом 5 комнатв Bocs, Венгрия
Дом 5 комнат
Bocs, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 107 м²
€ 74,216
Дом 7 комнатв Онга, Венгрия
Дом 7 комнат
Онга, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 198 м²
€ 105,758
Дом 3 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м²
€ 92,771
Дом 7 комнатв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 219 м²
€ 172,288
Дом 5 комнатв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 167 м²
€ 182,891
Дом 3 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 132,503
Дом 1 комнатав Miskolci jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Miskolci jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 47,446
Дом 7 комнатв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 366 м²
€ 225,300
Дом 4 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 146 м²
€ 156,385
Дом 2 комнатыв Онод, Венгрия
Дом 2 комнаты
Онод, Венгрия
2 Количество комнат 100 м²
€ 29,130
Дом 2 комнатыв Емёд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Емёд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 28,573
Дом 6 комнатв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 132 м²
€ 119,276
Дом 6 комнатв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 195 м²
€ 182,891
Дом 8 комнатв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 8 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 263 м²
€ 254,191

Параметры недвижимости в Miskolci jaras, Венгрия

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