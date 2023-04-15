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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Боршод-Абауй-Земплен
Miskolci jaras
Квартиры
Купить квартиру в Miskolci jaras, Венгрия
Мишкольц
33
Квартира
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36 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 68,650
Квартира 1 комната
Miskolci jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
28 м²
€ 35,783
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 60,698
Квартира 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
106 м²
€ 126,963
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 63,588
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 52,747
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 92,506
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 58,048
Квартира 4 комнаты
Майи, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
109 м²
€ 193,228
Квартира 4 комнаты
Майи, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
109 м²
€ 193,228
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 51,686
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 59,638
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 119,250
Квартира 2 комнаты
Майи, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 66,000
Квартира 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
76 м²
€ 132,529
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
€ 47,180
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
€ 66,238
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 47,446
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 46,359
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 31,542
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
€ 44,530
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 42,144
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
€ 52,747
Квартира 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
214 м²
€ 288,914
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 54,311
Квартира
Miskolci jaras, Венгрия
78 м²
€ 323,000
В Замковом районе Будапешта выставлена на продажу солнечная квартира с видом на сад Национал…
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 46,385
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 58,286
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 66,238
Квартира 1 комната
Miskolci jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
€ 39,732
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