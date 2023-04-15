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Купить квартиру в Miskolci jaras, Венгрия

Мишкольц
33
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36 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 68,650
Квартира 1 комнатав Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Miskolci jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м²
€ 35,783
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 60,698
Квартира 4 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м²
€ 126,963
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 63,588
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 52,747
Квартира 3 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 92,506
Квартира 3 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 58,048
Квартира 4 комнатыв Майи, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Майи, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 109 м²
€ 193,228
Квартира 4 комнатыв Майи, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Майи, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 109 м²
€ 193,228
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 51,686
Квартира 3 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 59,638
Квартира 3 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 119,250
Квартира 2 комнатыв Майи, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Майи, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 66,000
Квартира 4 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 76 м²
€ 132,529
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 47,180
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 66,238
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 47,446
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 46,359
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 31,542
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 44,530
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 42,144
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 52,747
Квартира 4 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 214 м²
€ 288,914
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 54,311
Квартирав Miskolci jaras, Венгрия
Квартира
Miskolci jaras, Венгрия
78 м²
€ 323,000
В Замковом районе Будапешта выставлена на продажу солнечная квартира с видом на сад Национал…
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 46,385
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 58,286
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 66,238
Квартира 1 комнатав Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Miskolci jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м²
€ 39,732

Параметры недвижимости в Miskolci jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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