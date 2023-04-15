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  5. Miskolci jaras

Купить недвижимость в Miskolci jaras, Венгрия

Мишкольц
63
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6
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81 объект найдено
Дом 1 комнатав Майи, Венгрия
Дом 1 комната
Майи, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 52,747
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 68,650
Квартира 1 комнатав Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Miskolci jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м²
€ 35,783
Дом 5 комнатв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 274 м²
€ 158,770
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 60,698
Дом 7 комнатв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 450 м²
€ 331,324
Квартира 4 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м²
€ 126,963
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 63,588
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 52,747
Квартира 3 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 92,506
Квартира 3 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 58,048
Квартира 4 комнатыв Майи, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Майи, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 109 м²
€ 193,228
Квартира 4 комнатыв Майи, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Майи, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 109 м²
€ 193,228
Дом 7 комнатв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 241 м²
€ 119,011
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 51,686
Квартира 3 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 59,638
Квартира 3 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 119,250
Квартира 2 комнатыв Майи, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Майи, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 66,000
Квартира 4 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 76 м²
€ 132,529
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 47,180
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 47,446
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 66,238
Дом 3 комнатыв Онга, Венгрия
Дом 3 комнаты
Онга, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 52,747
Дом 4 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 215 м²
€ 371,082
Дом 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 95,156
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 46,359
Дом 6 комнатв Онга, Венгрия
Дом 6 комнат
Онга, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 211 м²
€ 158,770
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 31,542
Дом 6 комнатв Miskolci jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 158 м²
€ 172,023
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 44,530

Параметры недвижимости в Miskolci jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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