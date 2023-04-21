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Венгрия
Северный Альфёльд
медье Боршод-Абауй-Земплен
Miskolci jaras
Дома
Дома в Мишкольц, Венгрия
Дом
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31 объект найдено
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Дом 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 33,997
Family house with garden for sale. 65 square meters, 2 rooms + dining room, kitchen and bath…
Дом 5 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
274 м²
€ 159,096
Дом 7 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
450 м²
€ 332,003
Дом 7 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
241 м²
€ 119,256
Дом 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
215 м²
€ 371,844
Дом 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 95,351
Дом 6 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
6 Количество комнат
1 ванных комнат
158 м²
€ 172,376
Дом 6 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
262 м²
€ 156,706
Дом 5 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
158 м²
€ 207,170
Дом 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 79,415
Дом 6 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
6 Количество комнат
1 ванных комнат
260 м²
€ 238,777
Дом 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
€ 79,681
Дом 7 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
219 м²
€ 172,642
Дом 5 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
167 м²
€ 183,266
Дом 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 132,775
Дом 1 комната
Miskolci jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 47,543
Дом 7 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
366 м²
€ 225,762
Дом 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
146 м²
€ 156,706
Дом 6 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
132 м²
€ 119,521
Дом 6 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
195 м²
€ 183,266
Дом 8 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
263 м²
€ 254,713
Дом 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 52,589
Дом 1 ванная
Miskolci jaras, Венгрия
1 ванных комнат
80 м²
Количество этажей 3
€ 75,888
В водосборном бассейне Мишкольца на продажу Miskolc-Tapolcán, 200 м-ре из-за ванны в красиво…
Дом 2 ванных
Miskolci jaras, Венгрия
2 ванных комнат
180 м²
Количество этажей 1
€ 82,491
His most beautiful family house, 180 nms, landscaped one, beautiful one are Erdőtelek for sa…
Дом 4 ванных
Miskolci jaras, Венгрия
4 ванных комнат
240 м²
Количество этажей 2
€ 276,257
В части Miskolctapolca, расположенной рядом с главной дорогой, продается 6-комнатная, кафе, …
Дом 2 ванных
Omassa, Венгрия
2 ванных комнат
110 м²
Количество этажей 1
€ 80,193
В топовой литейной, живописной среде мансарда превратилась в здание продавца в 110м2-х сказо…
Дом 2 ванных
Miskolci jaras, Венгрия
2 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 2
€ 126,378
Рядом с Вологдой városrészhez и центр города, превратившись в тот, который продает на аллее …
Дом 3 ванных
Miskolci jaras, Венгрия
3 ванных комнат
580 м²
Количество этажей 3
€ 91,889
На Miskolc, Hejöcsaba тихий, спокойный продавец части он 3 поколения огромные семейные дома.…
Дом 1 ванная
Miskolci jaras, Венгрия
1 ванных комнат
115 м²
Количество этажей 1
€ 83,869
НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПОДХОДЯЩИЙ СЕМЕЙНЫЙ ДОМ НА ДВОЙНОЙ УЧАСТОК На центральной части Мишкольца пр…
Дом 2 ванных
Miskolci jaras, Венгрия
2 ванных комнат
135 м²
Количество этажей 2
€ 89,614
Продавец из Diósgyöri Vártól на одну из рук в длину очаровательный, добрый маленький драгоце…
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Параметры недвижимости в Мишкольц, Венгрия
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