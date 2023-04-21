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Квартиры в Мишкольц, Венгрия

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34 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 84,966
Квартира 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 66,374
Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 68,791
Квартира 1 комната в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Miskolci jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м²
€ 35,856
Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 60,823
Квартира 4 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 106 м²
€ 127,224
Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 63,718
Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 52,440
Квартира 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 92,695
Квартира 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 58,167
Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 51,792
Квартира 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 59,761
Квартира 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 111,287
Квартира 4 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 76 м²
€ 132,801
Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 47,277
Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 47,543
Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 66,374
Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 46,454
Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м²
€ 44,621
Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 42,231
Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 52,855
Квартира 4 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 214 м²
€ 289,507
Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м²
€ 54,422
Квартира в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира
Miskolci jaras, Венгрия
78 м²
€ 323,000
В Замковом районе Будапешта выставлена на продажу солнечная квартира с видом на сад Национал…
Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 46,480
Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 58,406
Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 66,374
Квартира 1 комната в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Miskolci jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м²
€ 39,814
Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 52,297
Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 53,094

Параметры недвижимости в Мишкольц, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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