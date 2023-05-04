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Жильё в Mezokovacshazai jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Кунагота, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кунагота, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 13,335
Дом 3 комнаты в Мадьярбанхедьеш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мадьярбанхедьеш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 17,603
Дом 4 комнаты в Баттонья, Венгрия
Дом 4 комнаты
Баттонья, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 50,674

Параметры недвижимости в Mezokovacshazai jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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