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Купить дом в Mezokoevesdi jaras, Венгрия

Мезёкёвешд
3
Мезёкерестеш
1
11 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Мезёкерестеш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мезёкерестеш, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 50 м²
€ 26,509
Дом 2 комнатыв Kacs, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kacs, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 50,340
Дом 4 комнатыв Saly, Венгрия
Дом 4 комнаты
Saly, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 79,526
Дом 3 комнатыв Мезёкёвешд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мезёкёвешд, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 43,739
Дом 4 комнатыв Мезёкёвешд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мезёкёвешд, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 49,704
Дом 3 комнатыв Недьеш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Недьеш, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 188 м²
€ 204,117
Дом 3 комнатыв Недьеш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Недьеш, Венгрия
3 Количество комнат 92 м²
€ 12,989
Дом 2 комнатыв Мезёкёвешд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мезёкёвешд, Венгрия
2 Количество комнат 3 ванных комнат 95 м²
€ 66,272
Дом 2 ванныхв Богач, Венгрия
Дом 2 ванных
Богач, Венгрия
2 ванных комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 78,079
Дом 3 ванныхв Богач, Венгрия
Дом 3 ванных
Богач, Венгрия
3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 87,002
Превратился в одну продающую на Богачах тихую часть 300 нм, две комфортабельные, 3 поколения…
Дом 1 ваннаяв Богач, Венгрия
Дом 1 ванная
Богач, Венгрия
1 ванных комнат 75 м² Количество этажей 1
€ 83,966
Семейный дом, обновленный в центре Богач, и магазин продаются в одном!

Параметры недвижимости в Mezokoevesdi jaras, Венгрия

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