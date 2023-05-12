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Жильё в Мезёхедьеш, Венгрия

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Мезёхедьеш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Мезёхедьеш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€ 20,183
Дом 6 комнат в Мезёхедьеш, Венгрия
Дом 6 комнат
Мезёхедьеш, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
€ 72,658
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