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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Бекеш
Bekesi jaras
Мезёберень
Жильё в Мезёберень, Венгрия
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2 объекта найдено
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Дом 5 комнат
Мезёберень, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
91 м²
€ 60,764
Дом 4 комнаты
Мезёберень, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
165 м²
€ 39,775
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