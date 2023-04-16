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Купить дом в Mateszalkai jaras, Венгрия

Матесалька
7
Вайя
3
Надьечед
1
15 объектов найдено
Дом 5 комнатв Ярми, Венгрия
Дом 5 комнат
Ярми, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 124,591
Дом 3 комнатыв Самошкер, Венгрия
Дом 3 комнаты
Самошкер, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 54,343
Дом 3 комнатыв Матесалька, Венгрия
Дом 3 комнаты
Матесалька, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м²
€ 159,052
Дом 2 комнатыв Матесалька, Венгрия
Дом 2 комнаты
Матесалька, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 125 м²
€ 127,242
Дом 2 комнатыв Матесалька, Венгрия
Дом 2 комнаты
Матесалька, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 70,248
Дом 4 комнатыв Надьечед, Венгрия
Дом 4 комнаты
Надьечед, Венгрия
4 Количество комнат 90 м²
€ 9,278
Дом 5 комнатв Матесалька, Венгрия
Дом 5 комнат
Матесалька, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 45,065
Расположение Опали очень удачное, в 5 минутах от Матесальки. Доступ к нему возможен по автом…
Дом 2 комнатыв Geberjen, Венгрия
Дом 2 комнаты
Geberjen, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 23,593
Дом 5 комнатв Матесалька, Венгрия
Дом 5 комнат
Матесалька, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 110,541
Дом 3 комнатыв Матесалька, Венгрия
Дом 3 комнаты
Матесалька, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 32,341
Дом 3 комнатыв Вайя, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вайя, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 30,750
Дом 2 комнатыв Gyortelek, Венгрия
Дом 2 комнаты
Gyortelek, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 112 м²
€ 41,088
Дом 2 комнатыв Вайя, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вайя, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 31,810
Дом 6 комнатв Матесалька, Венгрия
Дом 6 комнат
Матесалька, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 159,052
Дом 2 комнатыв Вайя, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вайя, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 19,881

Параметры недвижимости в Mateszalkai jaras, Венгрия

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