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Купить квартиру в Mateszalkai jaras, Венгрия

Вайя
3
Матесалька
2
Квартира В архив
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6 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Матесалька, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Матесалька, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 52,752
Квартира 2 комнатыв Матесалька, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Матесалька, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 63,621
Квартира 4 комнатыв Вайя, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Вайя, Венгрия
4 Количество комнат 104 м²
€ 297,000
На продажу выставлена меблированная квартира в центральном 6-м районе Будапешта. Вся мебель …
Квартира 3 комнатыв Вайя, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Вайя, Венгрия
3 Количество комнат 93 м²
€ 233,000
Мы особенно рады предложить вам на продажу новую, полностью отремонтированную квартиру, расп…
Квартира 3 комнатыв Вайя, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Вайя, Венгрия
3 Количество комнат 60 м²
Цена по запросу
Продается меблированная квартира в самом центре Будапешта! Квартира расположена в самой ожи…
Квартира 2 комнатыв Мерк, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Мерк, Венгрия
2 Количество комнат 83 м²
Цена по запросу
На продажу выставлена квартира с отличной планировкой и качественным ремонтом. Квартира расп…

Параметры недвижимости в Mateszalkai jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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