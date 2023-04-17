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Купить дом в Матесалька, Венгрия

7 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Матесалька, Венгрия
Дом 3 комнаты
Матесалька, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м²
€ 160,677
Дом 2 комнатыв Матесалька, Венгрия
Дом 2 комнаты
Матесалька, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 125 м²
€ 128,542
Дом 2 комнатыв Матесалька, Венгрия
Дом 2 комнаты
Матесалька, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 70,966
Дом 5 комнатв Матесалька, Венгрия
Дом 5 комнат
Матесалька, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 45,525
Расположение Опали очень удачное, в 5 минутах от Матесальки. Доступ к нему возможен по автом…
Дом 5 комнатв Матесалька, Венгрия
Дом 5 комнат
Матесалька, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 111,671
Дом 3 комнатыв Матесалька, Венгрия
Дом 3 комнаты
Матесалька, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 32,671
Дом 6 комнатв Матесалька, Венгрия
Дом 6 комнат
Матесалька, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 160,677
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