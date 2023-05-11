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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Фейер
Martonvasari jaras
Дома
Дома в Martonvasari jaras, Венгрия
Эрчи
43
Дом
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73 объекта найдено
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Дом 4 комнаты
Валь, Венгрия
4
1
86 м²
€ 107,688
Дом 1 комната
Эрчи, Венгрия
1
1
60 м²
€ 36,345
Дом 1 комната
Эрчи, Венгрия
1
1
19 м²
€ 34,999
Дом 3 комнаты
Эрчи, Венгрия
3
1
82 м²
€ 106,342
Дом 2 комнаты
Валь, Венгрия
2
50 м²
€ 53,844
Дом 3 комнаты
Эрчи, Венгрия
3
1
75 м²
€ 45,498
Дом 4 комнаты
Эрчи, Венгрия
4
1
75 м²
€ 94,026
Дом 3 комнаты
Эрчи, Венгрия
3
1
73 м²
€ 72,420
Дом 3 комнаты
Эрчи, Венгрия
3
1
35 м²
€ 49,267
Дом 5 комнат
Эрчи, Венгрия
5
1
188 м²
€ 134,341
Дом 1 комната
Tordas, Венгрия
1
35 м²
€ 61,921
Дом 3 комнаты
Эрчи, Венгрия
3
1
83 м²
€ 72,663
Дом 4 комнаты
Эрчи, Венгрия
4
1
98 м²
€ 53,844
Дом 6 комнат
Валь, Венгрия
6
2
150 м²
€ 107,419
Дом 4 комнаты
Эрчи, Венгрия
4
2
205 м²
€ 174,724
Дом 6 комнат
Эрчи, Венгрия
6
2
144 м²
€ 155,879
Дом 2 комнаты
Эрчи, Венгрия
2
1
57 м²
€ 64,613
Дом 3 комнаты
Tordas, Венгрия
3
1
66 м²
€ 60,575
Дом 2 комнаты
Эрчи, Венгрия
2
1
90 м²
€ 126,507
Дом 2 комнаты
Эрчи, Венгрия
2
1
70 м²
€ 69,997
Дом 3 комнаты
Валь, Венгрия
3
1
82 м²
€ 72,690
Дом 4 комнаты
Эрчи, Венгрия
4
1
107 м²
€ 161,532
Дом 2 комнаты
Tordas, Венгрия
2
64 м²
€ 93,958
Дом 8 комнат
Мартонвашар, Венгрия
8
2
206 м²
€ 336,257
Дом 3 комнаты
Эрчи, Венгрия
3
1
91 м²
€ 88,843
Дом 3 комнаты
Tordas, Венгрия
3
1
85 м²
€ 169,340
Дом 3 комнаты
Эрчи, Венгрия
3
1
91 м²
€ 102,304
Дом 3 комнаты
Барачка, Венгрия
3
2
120 м²
€ 185,762
Дом 3 комнаты
Эрчи, Венгрия
3
1
106 м²
€ 94,227
Дом 2 комнаты
Эрчи, Венгрия
2
1
64 м²
€ 69,728
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Параметры недвижимости в Martonvasari jaras, Венгрия
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