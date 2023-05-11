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Жильё в Martonvasari jaras, Венгрия

Эрчи
45
75 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Валь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Валь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€ 107,688
Дом 1 комната в Эрчи, Венгрия
Дом 1 комната
Эрчи, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 36,345
Дом 1 комната в Эрчи, Венгрия
Дом 1 комната
Эрчи, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
€ 34,999
Дом 3 комнаты в Эрчи, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эрчи, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€ 106,342
Дом 2 комнаты в Валь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Валь, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
€ 53,844
Дом 3 комнаты в Эрчи, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эрчи, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 45,498
Дом 4 комнаты в Эрчи, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эрчи, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 94,026
Дом 3 комнаты в Эрчи, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эрчи, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€ 72,420
Дом 3 комнаты в Эрчи, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эрчи, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€ 49,267
Дом 5 комнат в Эрчи, Венгрия
Дом 5 комнат
Эрчи, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 188 м²
€ 134,341
Дом 1 комната в Tordas, Венгрия
Дом 1 комната
Tordas, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 35 м²
€ 61,921
Дом 3 комнаты в Эрчи, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эрчи, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€ 72,663
Дом 4 комнаты в Эрчи, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эрчи, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€ 53,844
Дом 6 комнат в Валь, Венгрия
Дом 6 комнат
Валь, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€ 107,419
Дом 4 комнаты в Эрчи, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эрчи, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
€ 174,724
Дом 6 комнат в Эрчи, Венгрия
Дом 6 комнат
Эрчи, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
€ 155,879
Дом 2 комнаты в Эрчи, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эрчи, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€ 64,613
Дом 3 комнаты в Tordas, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tordas, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€ 60,575
Дом 2 комнаты в Эрчи, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эрчи, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 126,507
Дом 2 комнаты в Эрчи, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эрчи, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 69,997
Дом 3 комнаты в Валь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Валь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€ 72,690
Дом 4 комнаты в Эрчи, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эрчи, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
€ 161,532
Дом 2 комнаты в Tordas, Венгрия
Дом 2 комнаты
Tordas, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 64 м²
€ 93,958
Дом 8 комнат в Мартонвашар, Венгрия
Дом 8 комнат
Мартонвашар, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
€ 336,257
Дом 3 комнаты в Эрчи, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эрчи, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€ 88,843
Дом 3 комнаты в Tordas, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tordas, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€ 169,340
Дом 3 комнаты в Эрчи, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эрчи, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€ 102,304
Дом 3 комнаты в Барачка, Венгрия
Дом 3 комнаты
Барачка, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 185,762
Дом 3 комнаты в Эрчи, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эрчи, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
€ 94,227
Дом 2 комнаты в Эрчи, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эрчи, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€ 69,728

Параметры недвижимости в Martonvasari jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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