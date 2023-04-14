Купить дом в Marcali jaras, Венгрия

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Венгрия
Задунайский край
медье Шомодь
Marcali jaras
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Марцали
31
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108 объектов найдено
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Дом 5 комнат
Шомодьсеньпаль, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
194 м²
€ 201,954
Дом 1 комната
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 106,728
Дом 9 комнат
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
9 Количество комнат
3 ванных комнат
180 м²
€ 304,937
Дом 7 комнат
Balatonmariafuerdo, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 240,472
Дом 4 комнаты
Марцали, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 66,605
Дом 3 комнаты
Somogyzsitfa, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 86,934
Дом 1 комната
Balatonmariafuerdo, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
€ 77,572
Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 79,979
Дом 4 комнаты
Марцали, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 178,950
Дом 4 комнаты
Марцали, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 34,506
Дом 6 комнат
Марцали, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
260 м²
€ 240,713
Дом 5 комнат
Balatonmariafuerdo, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
72 м²
€ 147,092
Дом 4 комнаты
Balatonmariafuerdo, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
112 м²
€ 114,993
Дом 2 комнаты
Balatonmariafuerdo, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 79,979
Дом 3 комнаты
Бёхёнье, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 57,510
Дом 1 комната
Balatonmariafuerdo, Венгрия
1 Количество комнат
30 м²
€ 74,629
Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 92,284
Дом 4 комнаты
Марцали, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 82,654
Дом 4 комнаты
Balatonmariafuerdo, Венгрия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
144 м²
€ 368,867
Дом 6 комнат
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
220 м²
€ 326,069
Дом 4 комнаты
Марцали, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 80,220
Дом 3 комнаты
Balatonmariafuerdo, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
93 м²
€ 240,472
Дом 8 комнат
Balatonmariafuerdo, Венгрия
8 Количество комнат
8 ванных комнат
188 м²
€ 436,007
Дом 12 комнат
Balatonmariafuerdo, Венгрия
12 Количество комнат
4 ванных комнат
254 м²
€ 467,838
Дом 4 комнаты
Марцали, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
€ 133,477
Дом 1 комната
Balatonmariafuerdo, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 74,629
Дом 4 комнаты
Марцали, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 106,728
Дом 3 комнаты
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 146,851
Дом 5 комнат
Somogysamson, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 141,502
Дом 5 комнат
Balatonmariafuerdo, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
€ 186,975
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Параметры недвижимости в Marcali jaras, Венгрия
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