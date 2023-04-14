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Купить квартиру в Marcali jaras, Венгрия

Марцали
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Марцали, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Марцали, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 42,531
Квартира 2 комнатыв Марцали, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Марцали, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 39,856

Параметры недвижимости в Marcali jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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