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Купить недвижимость в Marcali jaras, Венгрия

Марцали
33
110 объектов найдено
Дом 5 комнатв Шомодьсеньпаль, Венгрия
Дом 5 комнат
Шомодьсеньпаль, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 194 м²
€ 201,954
Дом 1 комнатав Балатонсентдьёрдь, Венгрия
Дом 1 комната
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 106,728
Дом 9 комнатв Балатонсентдьёрдь, Венгрия
Дом 9 комнат
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 180 м²
€ 304,937
Дом 7 комнатв Balatonmariafuerdo, Венгрия
Дом 7 комнат
Balatonmariafuerdo, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 240,472
Дом 4 комнатыв Марцали, Венгрия
Дом 4 комнаты
Марцали, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 66,605
Дом 3 комнатыв Somogyzsitfa, Венгрия
Дом 3 комнаты
Somogyzsitfa, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 86,934
Дом 1 комнатав Balatonmariafuerdo, Венгрия
Дом 1 комната
Balatonmariafuerdo, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м²
€ 77,572
Дом 3 комнатыв Марцали, Венгрия
Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 79,979
Дом 4 комнатыв Марцали, Венгрия
Дом 4 комнаты
Марцали, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 178,950
Дом 4 комнатыв Марцали, Венгрия
Дом 4 комнаты
Марцали, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 34,506
Дом 6 комнатв Марцали, Венгрия
Дом 6 комнат
Марцали, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 260 м²
€ 240,713
Дом 5 комнатв Balatonmariafuerdo, Венгрия
Дом 5 комнат
Balatonmariafuerdo, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 72 м²
€ 147,092
Дом 4 комнатыв Balatonmariafuerdo, Венгрия
Дом 4 комнаты
Balatonmariafuerdo, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 112 м²
€ 114,993
Дом 2 комнатыв Balatonmariafuerdo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Balatonmariafuerdo, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 79,979
Дом 3 комнатыв Бёхёнье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бёхёнье, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 57,510
Дом 1 комнатав Balatonmariafuerdo, Венгрия
Дом 1 комната
Balatonmariafuerdo, Венгрия
1 Количество комнат 30 м²
€ 74,629
Дом 3 комнатыв Марцали, Венгрия
Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 92,284
Дом 4 комнатыв Марцали, Венгрия
Дом 4 комнаты
Марцали, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 82,654
Дом 4 комнатыв Balatonmariafuerdo, Венгрия
Дом 4 комнаты
Balatonmariafuerdo, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 144 м²
€ 368,867
Дом 6 комнатв Балатонсентдьёрдь, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
€ 326,069
Дом 4 комнатыв Марцали, Венгрия
Дом 4 комнаты
Марцали, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 80,220
Дом 3 комнатыв Balatonmariafuerdo, Венгрия
Дом 3 комнаты
Balatonmariafuerdo, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 93 м²
€ 240,472
Дом 8 комнатв Balatonmariafuerdo, Венгрия
Дом 8 комнат
Balatonmariafuerdo, Венгрия
8 Количество комнат 8 ванных комнат 188 м²
€ 436,007
Дом 12 комнатв Balatonmariafuerdo, Венгрия
Дом 12 комнат
Balatonmariafuerdo, Венгрия
12 Количество комнат 4 ванных комнат 254 м²
€ 467,838
Дом 4 комнатыв Марцали, Венгрия
Дом 4 комнаты
Марцали, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 133,477
Дом 1 комнатав Balatonmariafuerdo, Венгрия
Дом 1 комната
Balatonmariafuerdo, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 74,629
Дом 4 комнатыв Марцали, Венгрия
Дом 4 комнаты
Марцали, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 106,728
Дом 3 комнатыв Балатонсентдьёрдь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 146,851
Дом 5 комнатв Somogysamson, Венгрия
Дом 5 комнат
Somogysamson, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 141,502
Дом 5 комнатв Balatonmariafuerdo, Венгрия
Дом 5 комнат
Balatonmariafuerdo, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 186,975

Параметры недвижимости в Marcali jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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