Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
1
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Vecsesi jaras
Maglod
Дома
Дома в Maglod, Венгрия
Дом
Очистить
34 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Дом 4 комнаты
Maglod, Венгрия
4
2
142 м²
€ 183,935
Дом 7 комнат
Maglod, Венгрия
7
2
157 м²
€ 269,141
Дом 6 комнат
Maglod, Венгрия
6
4
210 м²
€ 194,755
Дом 3 комнаты
Maglod, Венгрия
3
1
60 м²
€ 155,534
Дом 3 комнаты
Maglod, Венгрия
3
1
69 м²
€ 162,025
Дом 3 комнаты
Maglod, Венгрия
3
1
95 м²
€ 189,075
Дом 6 комнат
Maglod, Венгрия
6
1
118 м²
€ 202,599
Дом 8 комнат
Maglod, Венгрия
8
2
197 м²
€ 213,690
Дом 2 комнаты
Maglod, Венгрия
2
1
109 м²
€ 167,435
Дом 6 комнат
Maglod, Венгрия
6
1
125 м²
€ 256,969
Дом 4 комнаты
Maglod, Венгрия
4
2
180 м²
€ 189,075
Дом 3 комнаты
Maglod, Венгрия
3
1
86 м²
€ 161,214
Дом 3 комнаты
Maglod, Венгрия
3
2
101 м²
€ 134,976
Дом 2 комнаты
Maglod, Венгрия
2
1
65 м²
€ 79,796
Дом 4 комнаты
Maglod, Венгрия
4
2
140 м²
€ 197,190
Дом 6 комнат
Maglod, Венгрия
6
2
204 м²
€ 419,265
Дом 2 комнаты
Maglod, Венгрия
2
1
53 м²
€ 94,402
Дом 5 комнат
Maglod, Венгрия
5
1
200 м²
€ 170,411
Дом 6 комнат
Maglod, Венгрия
6
2
200 м²
€ 332,436
Дом 3 комнаты
Maglod, Венгрия
3
1
103 м²
€ 161,214
Дом 4 комнаты
Maglod, Венгрия
4
1
90 м²
€ 146,066
Дом 4 комнаты
Maglod, Венгрия
4
1
131 м²
€ 216,395
Дом 2 комнаты
Maglod, Венгрия
2
1
70 м²
€ 132,542
Дом 2 ванных
Maglod, Венгрия
2
131 м²
1
€ 138,144
Дом 1 ванная
Maglod, Венгрия
1
117 м²
1
€ 100,204
Дом 1 ванная
Maglod, Венгрия
1
93 м²
1
€ 138,144
Дом 1 ванная
Maglod, Венгрия
1
91 м²
1
€ 103,224
Дом 1 ванная
Maglod, Венгрия
1
74 м²
1
€ 121,622
Дом 2 ванных
Maglod, Венгрия
2
110 м²
1
€ 132,887
Дом 2 ванных
Maglod, Венгрия
2
113 м²
2
€ 129,194
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты