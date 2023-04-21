Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Зала
  5. Летеньеский яраш
  6. Дома

Дома в Летеньеский яраш, Венгрия

Летенье
12
38 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Borsfa, Венгрия
Дом 3 комнаты
Borsfa, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 21,222
Дом 3 комнаты в Летенье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Летенье, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 84,993
Дом 3 комнаты в Летенье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Летенье, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 46,480
Дом 3 комнаты в Szentliszlo, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szentliszlo, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 61,089
Дом 2 комнаты в Летенье, Венгрия
Дом 2 комнаты
Летенье, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 53,121
Дом 3 комнаты в Базакереттье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Базакереттье, Венгрия
3 Количество комнат 90 м²
€ 17,264
Дом 3 комнаты в Летенье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Летенье, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м²
€ 35,856
Дом 5 комнат в Летенье, Венгрия
Дом 5 комнат
Летенье, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 126 м²
€ 53,094
Дом 3 комнаты в Летенье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Летенье, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 169 м²
€ 68,791
Дом 3 комнаты в Летенье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Летенье, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 51,792
Дом 3 комнаты в Petrivente, Венгрия
Дом 3 комнаты
Petrivente, Венгрия
3 Количество комнат 82 м²
€ 39,840
Дом 4 комнаты в Borsfa, Венгрия
Дом 4 комнаты
Borsfa, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 104,913
Дом 1 комната в Базакереттье, Венгрия
Дом 1 комната
Базакереттье, Венгрия
1 Количество комнат 96 м²
€ 19,920
Дом 3 комнаты в Летенье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Летенье, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 39,814
Дом 3 комнаты в Borsfa, Венгрия
Дом 3 комнаты
Borsfa, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 114 м²
€ 23,904
Дом 4 комнаты в Базакереттье, Венгрия
Дом 4 комнаты
Базакереттье, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 116 м²
€ 128,817
Дом 3 комнаты в Muraszemenye, Венгрия
Дом 3 комнаты
Muraszemenye, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 111,287
Дом 4 комнаты в Muraratka, Венгрия
Дом 4 комнаты
Muraratka, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 105,975
Дом 1 комната в Базакереттье, Венгрия
Дом 1 комната
Базакереттье, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 42,496
Дом 5 комнат в Бечехей, Венгрия
Дом 5 комнат
Бечехей, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 158 м²
€ 92,961
I am offering for sale a 158 m2, 5-room family house with renovated living space, 18 m2 base…
Дом 3 комнаты в Летенье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Летенье, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 34,263
Дом 3 комнаты в Borsfa, Венгрия
Дом 3 комнаты
Borsfa, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 20,983
Дом 1 комната в Lispeszentadorjan, Венгрия
Дом 1 комната
Lispeszentadorjan, Венгрия
1 Количество комнат 44 м²
€ 7,942
Дом 4 комнаты в Muraszemenye, Венгрия
Дом 4 комнаты
Muraszemenye, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 19,655
Дом 3 комнаты в Летенье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Летенье, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 23,878
Дом 4 комнаты в Базакереттье, Венгрия
Дом 4 комнаты
Базакереттье, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 119 м²
€ 47,808
Дом 5 комнат в Бечехей, Венгрия
Дом 5 комнат
Бечехей, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 129 м²
€ 42,231
Дом 1 комната в Летенье, Венгрия
Дом 1 комната
Летенье, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 7,968
Дом 3 комнаты в Бечехей, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бечехей, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м²
€ 79,681
Дом 2 комнаты в Borsfa, Венгрия
Дом 2 комнаты
Borsfa, Венгрия
2 Количество комнат 63 м²
€ 11,952

Параметры недвижимости в Летеньеский яраш, Венгрия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти