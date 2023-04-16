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Купить квартиру в Ленти, Венгрия

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Ленти, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ленти, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 58,319
Квартира 4 комнатыв Ленти, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Ленти, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 142 м²
€ 172,306
Fully renovated 142 sqm SMART HOME - smart apartment for sale in the center of LENTI! In th…
Квартира 3 комнатыв Ленти, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Ленти, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м²
€ 79,261
Realting.com
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