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Венгрия
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медье Зала
Lenti jaras
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Дома в Lenti jaras, Венгрия
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14
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36 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Zalabaksa, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 70,385
Дом 3 комнаты
Редич, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 100,663
Дом 3 комнаты
Kerkateskand, Венгрия
3 Количество комнат
85 м²
€ 46,480
Дом 1 комната
Ленти, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
22 м²
€ 22,550
Дом 2 комнаты
Ленти, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 37,184
Дом 3 комнаты
Ленти, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
€ 30,544
Дом 3 комнаты
Редич, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 67,729
Дом 4 комнаты
Tornyiszentmiklos, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 55,777
Дом 3 комнаты
Сентдьёрдьвёльдь, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 50,464
Дом 3 комнаты
Ленти, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 92,961
Дом 5 комнат
Ленти, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 92,934
Дом 1 комната
Ленти, Венгрия
1 Количество комнат
17 м²
€ 10,093
Дом 3 комнаты
Ленти, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
96 м²
€ 119,256
Дом 3 комнаты
Честрег, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
112 м²
€ 47,808
Дом 3 комнаты
Пака, Венгрия
3 Количество комнат
89 м²
€ 15,405
Дом 2 комнаты
Kerkateskand, Венгрия
2 Количество комнат
60 м²
€ 18,566
Дом 3 комнаты
Zalabaksa, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 55,777
Дом 2 комнаты
Kuelsosard, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
€ 17,264
Дом 2 комнаты
Ловаси, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 63,745
Дом 2 комнаты
Ленти, Венгрия
2 Количество комнат
32 м²
€ 14,343
Дом 4 комнаты
Mikekaracsonyfa, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
620 м²
€ 79,415
Дом 3 комнаты
Ленти, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
91 м²
€ 69,057
Дом 5 комнат
Iklodboerdoce, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 50,199
Дом 1 комната
Kerkateskand, Венгрия
1 Количество комнат
24 м²
€ 10,359
Дом 3 комнаты
Ленти, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 53,094
Дом 1 комната
Ленти, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
28 м²
€ 30,544
Дом 2 комнаты
Пака, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 100,000
Дом 4 комнаты
Ленти, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 65,869
Дом 2 комнаты
Zalabaksa, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 43,824
Дом 2 комнаты
Ленти, Венгрия
2 Количество комнат
90 м²
€ 15,936
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Параметры недвижимости в Lenti jaras, Венгрия
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