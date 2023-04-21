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Коттеджи в Lenti jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Коттедж 8 ванных в Сентдьёрдьвёльдь, Венгрия
Коттедж 8 ванных
Сентдьёрдьвёльдь, Венгрия
8 ванных комнат 800 м² Количество этажей 2
€ 690,643
Продается в Охране, в очаровательной природной среде, настоящий куриозум, парк отдыха, в кот…

Параметры недвижимости в Lenti jaras, Венгрия

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