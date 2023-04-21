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Жильё в Lenti jaras, Венгрия

Ленти
17
39 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Zalabaksa, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalabaksa, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 70,385
Дом 3 комнаты в Редич, Венгрия
Дом 3 комнаты
Редич, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 100,663
Дом 3 комнаты в Kerkateskand, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kerkateskand, Венгрия
3 Количество комнат 85 м²
€ 46,480
Квартира 2 комнаты в Ленти, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ленти, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 58,433
Дом 1 комната в Ленти, Венгрия
Дом 1 комната
Ленти, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 22 м²
€ 22,550
Дом 2 комнаты в Ленти, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ленти, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 37,184
Дом 3 комнаты в Ленти, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ленти, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 30,544
Дом 3 комнаты в Редич, Венгрия
Дом 3 комнаты
Редич, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 67,729
Дом 4 комнаты в Tornyiszentmiklos, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tornyiszentmiklos, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 55,777
Дом 3 комнаты в Сентдьёрдьвёльдь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сентдьёрдьвёльдь, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 50,464
Дом 3 комнаты в Ленти, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ленти, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 92,961
Дом 5 комнат в Ленти, Венгрия
Дом 5 комнат
Ленти, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 92,934
Квартира 4 комнаты в Ленти, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Ленти, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 142 м²
€ 172,642
Fully renovated 142 sqm SMART HOME - smart apartment for sale in the center of LENTI! In th…
Дом 1 комната в Ленти, Венгрия
Дом 1 комната
Ленти, Венгрия
1 Количество комнат 17 м²
€ 10,093
Дом 3 комнаты в Ленти, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ленти, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м²
€ 119,256
Дом 3 комнаты в Честрег, Венгрия
Дом 3 комнаты
Честрег, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 112 м²
€ 47,808
Дом 3 комнаты в Пака, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пака, Венгрия
3 Количество комнат 89 м²
€ 15,405
Дом 2 комнаты в Kerkateskand, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kerkateskand, Венгрия
2 Количество комнат 60 м²
€ 18,566
Дом 3 комнаты в Zalabaksa, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalabaksa, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 55,777
Дом 2 комнаты в Kuelsosard, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kuelsosard, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м²
€ 17,264
Дом 2 комнаты в Ловаси, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ловаси, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 63,745
Дом 2 комнаты в Ленти, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ленти, Венгрия
2 Количество комнат 32 м²
€ 14,343
Дом 4 комнаты в Mikekaracsonyfa, Венгрия
Дом 4 комнаты
Mikekaracsonyfa, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 620 м²
€ 79,415
Дом 3 комнаты в Ленти, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ленти, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м²
€ 69,057
Квартира 3 комнаты в Ленти, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Ленти, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м²
€ 79,415
Дом 5 комнат в Iklodboerdoce, Венгрия
Дом 5 комнат
Iklodboerdoce, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 50,199
Дом 1 комната в Kerkateskand, Венгрия
Дом 1 комната
Kerkateskand, Венгрия
1 Количество комнат 24 м²
€ 10,359
Дом 3 комнаты в Ленти, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ленти, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 53,094
Дом 1 комната в Ленти, Венгрия
Дом 1 комната
Ленти, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м²
€ 30,544
Дом 2 комнаты в Пака, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пака, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 100,000

Параметры недвижимости в Lenti jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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