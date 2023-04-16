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Купить недвижимость в Ленти, Венгрия

17 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Ленти, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ленти, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 58,319
Дом 1 комнатав Ленти, Венгрия
Дом 1 комната
Ленти, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 22 м²
€ 22,506
Дом 2 комнатыв Ленти, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ленти, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 37,112
Дом 3 комнатыв Ленти, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ленти, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м²
€ 30,485
Дом 3 комнатыв Ленти, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ленти, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 92,780
Дом 5 комнатв Ленти, Венгрия
Дом 5 комнат
Ленти, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 92,754
Квартира 4 комнатыв Ленти, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Ленти, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 142 м²
€ 172,306
Fully renovated 142 sqm SMART HOME - smart apartment for sale in the center of LENTI! In th…
Дом 1 комнатав Ленти, Венгрия
Дом 1 комната
Ленти, Венгрия
1 Количество комнат 17 м²
€ 10,073
Дом 3 комнатыв Ленти, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ленти, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м²
€ 119,024
Дом 2 комнатыв Ленти, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ленти, Венгрия
2 Количество комнат 32 м²
€ 14,315
Дом 3 комнатыв Ленти, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ленти, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м²
€ 68,923
Квартира 3 комнатыв Ленти, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Ленти, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м²
€ 79,261
Дом 3 комнатыв Ленти, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ленти, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 52,991
Дом 1 комнатав Ленти, Венгрия
Дом 1 комната
Ленти, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м²
€ 30,485
Дом 4 комнатыв Ленти, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ленти, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 65,741
Дом 2 комнатыв Ленти, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ленти, Венгрия
2 Количество комнат 90 м²
€ 15,905
Дом 2 ванныхв Ленти, Венгрия
Дом 2 ванных
Ленти, Венгрия
2 ванных комнат 199 м² Количество этажей 2
€ 122,353
Пень домов, продающихся в Ленти 4290м2 на участке. Площадь разбивается на 2 топографических…
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