Купить дом в Лендьельтоти, Венгрия

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медье Шомодь
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Лендьельтоти
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9 объектов найдено
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Дом 5 комнат
Лендьельтоти, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
€ 133,630
Дом 3 комнаты
Лендьельтоти, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 106,850
Дом 3 комнаты
Лендьельтоти, Венгрия
3 Количество комнат
92 м²
€ 93,460
Дом 2 комнаты
Лендьельтоти, Венгрия
2 Количество комнат
60 м²
€ 44,990
Дом 3 комнаты
Лендьельтоти, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
180 м²
€ 120,240
Дом 4 комнаты
Лендьельтоти, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
270 м²
€ 294,575
Дом 8 комнат
Лендьельтоти, Венгрия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
250 м²
€ 262,439
Дом 6 комнат
Лендьельтоти, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
194 м²
€ 266,456
Дом 2 ванных
Лендьельтоти, Венгрия
2 ванных комнат
266 м²
Количество этажей 3
€ 87,213
Lengyeltóti недалеко от центра, после всего его спокойный уличный продавец он на 1800 nm уча…
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