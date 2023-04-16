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Купить вилла в Лайошмиже, Венгрия

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1 объект найдено
Вилла 13 ванныхв Лайошмиже, Венгрия
Вилла 13 ванных
Лайошмиже, Венгрия
13 ванных комнат 850 м² Количество этажей 3
€ 660,080
Необычайное инвестиционное предложение!ПРОДАЕТСЯ | К северу от Кечкемета, в направлении Буда…
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