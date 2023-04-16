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Купить дом в Лайошмиже, Венгрия

24 объекта найдено
Дом 5 комнатв Лайошмиже, Венгрия
Дом 5 комнат
Лайошмиже, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 158 м²
€ 158,787
Дом 3 комнатыв Лайошмиже, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лайошмиже, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 103,384
Дом 3 комнатыв Лайошмиже, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лайошмиже, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 111,071
Дом 7 комнатв Лайошмиже, Венгрия
Дом 7 комнат
Лайошмиже, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 529 м²
€ 1,322,782
Дом 8 комнатв Лайошмиже, Венгрия
Дом 8 комнат
Лайошмиже, Венгрия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 310 м²
€ 1,057,696
Дом 4 комнатыв Лайошмиже, Венгрия
Дом 4 комнаты
Лайошмиже, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 394,979
Дом 5 комнатв Лайошмиже, Венгрия
Дом 5 комнат
Лайошмиже, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 476 м²
€ 397,365
Дом 1 ваннаяв Лайошмиже, Венгрия
Дом 1 ванная
Лайошмиже, Венгрия
1 ванных комнат 400 м² Количество этажей 1
€ 110,611
15-комнатное офисное здание в центре Лайосмизе, 400 кв.м., продается!Характеристики здания:-…
Вилла 13 ванныхв Лайошмиже, Венгрия
Вилла 13 ванных
Лайошмиже, Венгрия
13 ванных комнат 850 м² Количество этажей 3
€ 660,080
Необычайное инвестиционное предложение!ПРОДАЕТСЯ | К северу от Кечкемета, в направлении Буда…
Дом 2 ванныхв Лайошмиже, Венгрия
Дом 2 ванных
Лайошмиже, Венгрия
2 ванных комнат 160 м² Количество этажей 1
€ 108,937
Предлагаем на продажу На границе села, семейный дом 2000 года постройки, двух поколений, 160…
Дом 2 ванныхв Лайошмиже, Венгрия
Дом 2 ванных
Лайошмиже, Венгрия
2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 113,271
Предложение на продажу Lajosmizse с зданием 2000 года, 150 м2, гостиной + 4 комнатных, 2 сем…
Дом 2 ванныхв Лайошмиже, Венгрия
Дом 2 ванных
Лайошмиже, Венгрия
2 ванных комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 102,114
Продается 6-комнатный дом в самой тихой части Лайошмизе! Здание находится в хорошем техни…
Дом 1 ваннаяв Лайошмиже, Венгрия
Дом 1 ванная
Лайошмиже, Венгрия
1 ванных комнат 81 м² Количество этажей 1
€ 86,333
Непревзойденный M2 ÁRON ELADÓ, от Kecskemét 15 км, на Lajosmizse, с новым зданием, под ключ,…
Дом 1 ваннаяв Лайошмиже, Венгрия
Дом 1 ванная
Лайошмиже, Венгрия
1 ванных комнат 81 м² Количество этажей 1
€ 86,333
Непревзойденный M2 ÁRON ELADÓ, от Kecskemét 15 км, на Lajosmizse, с новым зданием, под ключ,…
Дом 1 ваннаяв Лайошмиже, Венгрия
Дом 1 ванная
Лайошмиже, Венгрия
1 ванных комнат 72 м² Количество этажей 1
€ 76,071
Непревзойденный M2 ÁRON ELADÓ, от Kecskemét 15 км, на Lajosmizse, с новым зданием, под ключ,…
Коттедж 2 ванныхв Лайошмиже, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Лайошмиже, Венгрия
2 ванных комнат 220 м² Количество этажей 3
€ 147,599
ИЩЕТ ЛИ ОН ПОЛНУЮ ЭКОНОМИКУ? Рядом с Лайосмице полностью оборудованный продавец фермы, мебл…
Дом 2 ванныхв Лайошмиже, Венгрия
Дом 2 ванных
Лайошмиже, Венгрия
2 ванных комнат 290 м² Количество этажей 1
€ 107,080
В Lajosmizse центр продавец он 720 нм-s был основан на угловой площадке, почти 300 нм-с в дв…
Дом 2 ванныхв Лайошмиже, Венгрия
Дом 2 ванных
Лайошмиже, Венгрия
2 ванных комнат 160 м² Количество этажей 2
€ 225,152
***Figyelem!*** >>> Exceptional opportunity!
Коттедж 2 ванныхв Лайошмиже, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Лайошмиже, Венгрия
2 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 272,684
От Kecskemét до 15 минут в 2011 году подлинно перестроен, закрыть 300-нм-es, 7 номеров роско…
Коттедж 13 ванныхв Лайошмиже, Венгрия
Коттедж 13 ванных
Лайошмиже, Венгрия
13 ванных комнат 1 043 м² Количество этажей 1
€ 409,367
От Kecskemét 10 км программного дома, продавец гостевого дома!
Коттедж 2 ванныхв Лайошмиже, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Лайошмиже, Венгрия
2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 1
€ 193,312
Необыкновенная возможность рядом с Лайосмизе! Главное здание: 200-нанометровый дом краси…
Дом 5 ванныхв Лайошмиже, Венгрия
Дом 5 ванных
Лайошмиже, Венгрия
5 ванных комнат 248 м² Количество этажей 2
€ 149,874
In the heart of the plain can be found this superb possession which distinguished opportunit…
Коттедж 1 ваннаяв Лайошмиже, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Лайошмиже, Венгрия
1 ванных комнат 96 м² Количество этажей 1
€ 125,084
На прямой границе Лайсмизе на продажу, с фермы, вишневая недвижимость полоса на 4 топографич…
Дом 2 ванныхв Лайошмиже, Венгрия
Дом 2 ванных
Лайошмиже, Венгрия
2 ванных комнат 312 м² Количество этажей 1
€ 363,170
От Kecskemét для продажи на 15 минут, (на Lajosmizse) с 2002 здание, на 1576 M2 участков fel…
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