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Купить коттедж в Лайошмиже, Венгрия

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5 объектов найдено
Коттедж 2 ванныхв Лайошмиже, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Лайошмиже, Венгрия
2 ванных комнат 220 м² Количество этажей 3
€ 147,599
ИЩЕТ ЛИ ОН ПОЛНУЮ ЭКОНОМИКУ? Рядом с Лайосмице полностью оборудованный продавец фермы, мебл…
Коттедж 2 ванныхв Лайошмиже, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Лайошмиже, Венгрия
2 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 272,684
От Kecskemét до 15 минут в 2011 году подлинно перестроен, закрыть 300-нм-es, 7 номеров роско…
Коттедж 13 ванныхв Лайошмиже, Венгрия
Коттедж 13 ванных
Лайошмиже, Венгрия
13 ванных комнат 1 043 м² Количество этажей 1
€ 409,367
От Kecskemét 10 км программного дома, продавец гостевого дома!
Коттедж 2 ванныхв Лайошмиже, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Лайошмиже, Венгрия
2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 1
€ 193,312
Необыкновенная возможность рядом с Лайосмизе! Главное здание: 200-нанометровый дом краси…
Коттедж 1 ваннаяв Лайошмиже, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Лайошмиже, Венгрия
1 ванных комнат 96 м² Количество этажей 1
€ 125,084
На прямой границе Лайсмизе на продажу, с фермы, вишневая недвижимость полоса на 4 топографич…
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