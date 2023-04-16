Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Бач-Кишкун
Kecskemeti jaras
Лайошмиже
Купить недвижимость в Лайошмиже, Венгрия
Очистить
28 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 5 комнат
Лайошмиже, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
158 м²
€ 158,787
Дом 3 комнаты
Лайошмиже, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 103,384
Дом 3 комнаты
Лайошмиже, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 111,071
Дом 7 комнат
Лайошмиже, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
529 м²
€ 1,322,782
Дом 8 комнат
Лайошмиже, Венгрия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
310 м²
€ 1,057,696
Дом 4 комнаты
Лайошмиже, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 394,979
Дом 5 комнат
Лайошмиже, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
476 м²
€ 397,365
Дом 1 ванная
Лайошмиже, Венгрия
1 ванных комнат
400 м²
Количество этажей 1
€ 110,611
15-комнатное офисное здание в центре Лайосмизе, 400 кв.м., продается!Характеристики здания:-…
Вилла 13 ванных
Лайошмиже, Венгрия
13 ванных комнат
850 м²
Количество этажей 3
€ 660,080
Необычайное инвестиционное предложение!ПРОДАЕТСЯ | К северу от Кечкемета, в направлении Буда…
Дом 2 ванных
Лайошмиже, Венгрия
2 ванных комнат
160 м²
Количество этажей 1
€ 108,937
Предлагаем на продажу На границе села, семейный дом 2000 года постройки, двух поколений, 160…
Дом 2 ванных
Лайошмиже, Венгрия
2 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 113,271
Предложение на продажу Lajosmizse с зданием 2000 года, 150 м2, гостиной + 4 комнатных, 2 сем…
Дом 2 ванных
Лайошмиже, Венгрия
2 ванных комнат
130 м²
Количество этажей 2
€ 102,114
Продается 6-комнатный дом в самой тихой части Лайошмизе! Здание находится в хорошем техни…
Дом 1 ванная
Лайошмиже, Венгрия
1 ванных комнат
81 м²
Количество этажей 1
€ 86,333
Непревзойденный M2 ÁRON ELADÓ, от Kecskemét 15 км, на Lajosmizse, с новым зданием, под ключ,…
Дом 1 ванная
Лайошмиже, Венгрия
1 ванных комнат
81 м²
Количество этажей 1
€ 86,333
Непревзойденный M2 ÁRON ELADÓ, от Kecskemét 15 км, на Lajosmizse, с новым зданием, под ключ,…
Дом 1 ванная
Лайошмиже, Венгрия
1 ванных комнат
72 м²
Количество этажей 1
€ 76,071
Непревзойденный M2 ÁRON ELADÓ, от Kecskemét 15 км, на Lajosmizse, с новым зданием, под ключ,…
Квартира 1 ванная
Лайошмиже, Венгрия
1 ванных комнат
81 м²
€ 87,847
НЕВОЗМОЖНЫЙ ПРОДАЖИ ЦЕНЫ M2, 15 км от КЕКСКЕМЕТРА, ЛАЙОСМИЗЕН, НОВАЯ СТРОКА, под ключ, ДЕНЬ …
Квартира 1 ванная
Лайошмиже, Венгрия
1 ванных комнат
76 м²
€ 82,172
НЕВОЗМОЖНЫЙ ЦЕНЫ M2, ПРОДАЖА В 15 км от МЕХАНИИ, ЛАЙОСМИЗЕН, НОВАЯ СТРОКА, под ключ, ДЕНЬ + …
Квартира 1 ванная
Лайошмиже, Венгрия
1 ванных комнат
72 м²
€ 77,405
НЕВОЗМОЖНЫЙ ЦЕНЫ M2, ПРОДАЖА В 15 км от МЕХАНИИ, ЛАЙОСМИЗЕН, НОВАЯ СТРОКА, под ключ, ДЕНЬ + …
Квартира 1 ванная
Лайошмиже, Венгрия
1 ванных комнат
81 м²
€ 87,847
От Kecskemét продается на непревзойденных M2 ÁR_ELLENÉRTÉK 15 км на Lajosmizse, с новым здан…
Коттедж 2 ванных
Лайошмиже, Венгрия
2 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 3
€ 147,599
ИЩЕТ ЛИ ОН ПОЛНУЮ ЭКОНОМИКУ? Рядом с Лайосмице полностью оборудованный продавец фермы, мебл…
Дом 2 ванных
Лайошмиже, Венгрия
2 ванных комнат
290 м²
Количество этажей 1
€ 107,080
В Lajosmizse центр продавец он 720 нм-s был основан на угловой площадке, почти 300 нм-с в дв…
Дом 2 ванных
Лайошмиже, Венгрия
2 ванных комнат
160 м²
Количество этажей 2
€ 225,152
***Figyelem!*** >>> Exceptional opportunity!
Коттедж 2 ванных
Лайошмиже, Венгрия
2 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 2
€ 272,684
От Kecskemét до 15 минут в 2011 году подлинно перестроен, закрыть 300-нм-es, 7 номеров роско…
Коттедж 13 ванных
Лайошмиже, Венгрия
13 ванных комнат
1 043 м²
Количество этажей 1
€ 409,367
От Kecskemét 10 км программного дома, продавец гостевого дома!
Коттедж 2 ванных
Лайошмиже, Венгрия
2 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 1
€ 193,312
Необыкновенная возможность рядом с Лайосмизе! Главное здание: 200-нанометровый дом краси…
Дом 5 ванных
Лайошмиже, Венгрия
5 ванных комнат
248 м²
Количество этажей 2
€ 149,874
In the heart of the plain can be found this superb possession which distinguished opportunit…
Коттедж 1 ванная
Лайошмиже, Венгрия
1 ванных комнат
96 м²
Количество этажей 1
€ 125,084
На прямой границе Лайсмизе на продажу, с фермы, вишневая недвижимость полоса на 4 топографич…
Дом 2 ванных
Лайошмиже, Венгрия
2 ванных комнат
312 м²
Количество этажей 1
€ 363,170
От Kecskemét для продажи на 15 минут, (на Lajosmizse) с 2002 здание, на 1576 M2 участков fel…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты